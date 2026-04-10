12 квітня у Хмельницькому запустять два додаткові автобуси

У Хмельницькому на період католицької поминальної неділі збільшили кількість громадського транспорту до міських кладовищ. Додаткові рейси також організують протягом поминального тижня. Про це у четвер, 9 квітня, повідомив заступник міського голови Микола Ваврищук.

За його інформацією, 12 квітня у місті запустять додаткові перевезення, щоб мешканці могли безперешкодно відвідати місця поховань. З 08:00 до 14:30 курсуватимуть два автобуси середньої місткості за маршрутом: зупинка «Ощадбанк» – кладовище в мікрорайоні Гречани (через вул. Інститутську). Інтервал руху становитиме 30 хвилин.

Крім того, для зручності прибирання могил у період поминального тижня з 13 по 17 квітня курсуватиме додатковий рейс від зупинки «Катіон» до кладовища в мікрорайоні Шаровечка. Автобус їздитиме щогодини.

Також зазначається, що до кладовища в Шаровечці можна дістатися приміськими маршрутами у напрямку сіл Шаровечка, Мацьківці, Волиця та Водички.

До кладовища в мікрорайоні Ракове курсують автобуси №2А («Вул. Північна – Ракове») та №3 («Озерна – Ракове») за чинними графіками. Розклад руху доступний на порталі Rozklad.in.ua.

Інформацію щодо організації перевезень у православну Провідну неділю 19 квітня 2026 року міська рада обіцяє оприлюднити додатково.

Додамо, що у великодню ніч, з 11 на 12 квітня, комендантська година на Хмельниччині буде скорочена й діятиме з 00:00 до 03:00. Відповідне рішення ухвалила рада оборони Хмельницької області.

Цьогоріч Православна церква України та Українська греко-католицька церква святкують Великдень 12 квітня. З розкладом святкових богослужінь у храмах Хмельницького можна ознайомитися у матеріалі ZAXID.NET.