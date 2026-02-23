Чоловік загинув від отриманих травм

В Івано-Франківській області сталася смертельна ДТП – 31-річний водій наїхав на пішохода. Про це повідомили у пресслужбі поліції Івано-Франківської області у понеділок, 23 лютого.

За даними правоохоронців, аварія сталася у селі Раків Калуського району вранці 23 лютого. 31-річний мешканець села Боднарів, який їхав на авто Renault Kangoo дорогою з Калуша до Долини, наїхав на пішохода.

«Унаслідок наїзду автомобіля пішохід загинув на місці події», – повідомили у пресслужбі поліції.

51-річний чоловік, якого переїхав водій, перетинав дорогу поза межами пішохідного переходу. За даними поліції, водій Renault був тверезий.

На місці події працюють слідчі та оперативники, а також патрульна поліція. Правоохоронці документують усі обставини та причини ДТП.

Нагадаємо, 21 лютого на Рівненщині військовий збив 22-річну пішохідку та втік з місця ДТП. Постраждала жінка перебуває у комі.