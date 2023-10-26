Потерпілий перебуває у важкому стані в реанімації

На Прикарпатті чоловік побив військовослужбовця, який з товаришем ховався в чагарниках біля ставків. Підозрюваний працював на ставковому господарстві і здійснював обхід ставків, коли помітив двох чоловіків біля води. Після короткої сварки сторож вдарив військового металевою трубою по голові. Від удару потерпілий отримав важкі травми.

Правоохоронці івано-франківської поліції з’ясували, що конфлікт між чоловіками відбувся неподалік ставкового господарства, що в с. Княгиничі, Рогатинської територіальної громади. 26-річний сторож здійснював обхід зарибнених ставків та помітив в чагарниках двох невідомих осіб. Прикарпатець запитався, хто вони такі і що роблять на території ставкового господарства. Чоловіки відповіли, що вони військовослужбовців і приїхали до Рогатина з Львівської області, щоб порибалити.

«Під час з’ясовування мети перебування на ставках, між мешканцем Рогатина та одним із військових, жителем міста Ходорів, розпочалася сутичка. Під час бійки 26-річний чоловік металевим предметом завдавав удар у голову 34-річного чоловіка», – повідомили в поліції Прикарпаття в четвер, 26 жовтня.

Бійка трапилася неподалік ставкового господарства

Друг потерпілого викликав поліцію і медиків швидкої допомоги. Лікарі з важкими травмами госпіталізували військовослужбовця до Івано-Франківської обласної лікарні.

Правоохоронці провели оперативні розшуки і встановили чоловіка, який до непритомності побив жителя Львівщини. В його помешканні провели обшуки. Ф26-річного прикарпатця затримали. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Рогатинський районний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.