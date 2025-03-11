Підозрюваним загрожує до 9 років ув'язнення

Служба безпеки спільно з поліцією заблокували новий канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. Схему організували троє мешканців Івано-Франківської області, які переправляли ухилянтів в Румунію та Молдову за 9,5 тис. євро.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області 11 березня, підозрювані знаходили охочих уникнути мобілізації, проводили інструктаж та відвозили їх до прикордонних районів Буковини.

«Далі ухилянтів пішки переправляли до Румунії та Молдови в обхід прикордонних пунктів пропуску. Вартість такої послуги становила 9,5 тисяч євро з людини. Правоохоронці затримали зловмисників на гарячому під час спроби переправлення чергового клієнта за кордон», – розповіли в СБУ.

Під час обшуків у переправників вилучили мобільні телефони, банківські картки, готівку, чорнові записи та автомобіль, який використовувався для перевезення ухилянтів.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України). Санкція статті передбачає від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.