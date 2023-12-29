Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області визнав винним у самовільному залишенні місця служби солдата Олександра Р. з Хмельниччини. Суд призначив йому один рік тюремного ув’язнення.

Як вказано у вироку суду, який винесли у грудні 2023 року, уродженець Хмельницької області Олександр Р. був призваний на військову службу під час мобілізації. Його призначили на посаду стрільця-снайпера до однієї з військових частин. Однак 14 червня 2022 року солдат самовільно покинув розташування військової частини та поїхав до себе додому у Хмельницьку область. Через понад два тижні Олександр Р. сам повернувся до військової частини і приступив до виконання своїх обов’язків.

Проте через два тижні, 15 липня 2022 року, солдат знову втік з військової частини та проводив час на власний розсуд до травня 2023 року. Після чого Олександр Р. прийшов до правоохоронців та заявив, що знову має бажання служити.

Допитаний у суді Олександр Р. визнав свою провину та розповів, що першого разу він втік з місця служби сімейні обставини – хворобу матері. Другого разу солдат втік через «несприятливе середовище в колективі», зокрема його товариші критично ставились до нього через першу втечу з військової частини. Солдат не писав заяву про переведення його у іншу військову частину. Олександр Р. зазначив, що брав участь у бойових діях в Київській області в березні та квітні 2022 року.

Справу розглянув суд, який дослідив усі матеріали справи та визнав солдата винним у самовільній втечі з місця служби, призначивши йому один рік тюремного ув’язнення. На вирок ще може бути подана апеляція.