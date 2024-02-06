Машиніст загинув під час навантаження цистерни дизельним паливом

У Коломиї передали до суду справу бригадира залізниці, якого обвинувачують у порушенні правил безпеки, внаслідок чого загинув машиніст. Залізничнику загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 6 лютого, бригадир вночі доручив роботу з підвищеною небезпекою машиністу насосної установки. Однак не догледів за працівником і той, впавши з 3-метрової висоти, загинув.

«Під час навантаження залізничної цистерни дизельним паливом бригадир відлучився з місця проведення робіт, чим допустив порушення забезпечення виконання правил охорони праці, що стало наслідком падіння машиніста з перехідної площадки зливної естакади з висоти 3,3 м на бетонну обмостку колії, у зв’язку із чим останній отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям», – інформують у прокуратурі.

За скоєне залізничнику загрожує до 8 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.