Обвинувачені упродовж 2021-2022 років нараховували собі премії та надбавки за рахунок бюджетних коштів

Суд на Прикарпатті розглядатиме справу стосовно депутата міської ради та головного бухгалтера комунального підприємства, яких підозрюють у привласненні понад 220 тис. грн бюджетних коштів.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 22 січня, обвинувачені упродовж 2021-2022 років привласнювали кошти комунального підприємства, а також нараховували собі премії та надбавки за рахунок бюджетних коштів.

«Загальна сума заподіяних збитків – понад 220 тис грн. Прокурори Косівської окружної прокуратури скерували до суду справу за фактами заволодінням чужим майном (ч. 1 ст. 28, ч.ч. 2,3,4 ст. 191 КК України)», – інформують у прокуратурі.

Посадовцям загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.