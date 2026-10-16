На просп. Чорновола біля ТРЦ Forum Lviv розширять проїжджу частину

Біля ТРЦ Forum Lviv у Львові розширять проїжджу частину на перехресті проспекту Чорновола та площі 700-річчя Львова. Про це у п’ятницю, 16 жовтня, повідомили в департаменті міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР.

Як пояснили в мерії, потреба в розширенні проїжджої частини виникла після того, як на маршрутах №20 і №48 почали курсувати великогабаритні автобуси.

«Під час повороту вони змушені частково заїжджати на тротуар, створюючи незручності та небезпеку для пішоходів. Після виконання робіт автобуси зможуть повертати без заїзду на тротуар, що підвищить безпеку руху», – сказано в повідомленні департаменту.

На час робіт автобуси №20 і №48 у напрямку Автовокзалу «Північний» (АС №2) курсуватимуть вулицею Богдана Хмельницького, оминаючи проспект Чорновола. На цьому відрізку вони зупинятимуться на зупинці «Площа Старий Ринок». У зворотному напрямку автобуси курсуватимуть без змін.

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Завершити роботи планують до 26 жовтня за сприятливих погодних умов.