Прощання з Сергієм Головачуком відбудеться у суботу, 23 вересня

На Рівненщині внаслідок підриву на міні загинув 45-річний військовий Сергій Головачук. Як повідомила прес-служба Сарненської громади, нещасний випадок стався у четвер, 21 вересня.

«Загинув 21 вересня в результаті підриву на міні в районі Висоцької громади. Йому було лише 45 років. Висловлюємо щирі співчуття батькам, брату та донечці, рідним та близьким, побратимам Героя», – йдеться у повідомленні.

Про чоловіка відомо, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну він воював у складі 60-го батальйону «Поліські вовки», 104-ї бригад ТРО, військової частини А7072. У цивільному житті працював водієм у приватного підприємця.

Згодом у міськраді повідомили, що прощання з загиблим військовим та похорон відбудуться у суботу, 23 вересня. Чоловіка поховають на Алеї героїв на кладовищі «Нове» по вулиці Шарпака.