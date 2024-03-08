У Костополі з колодязя дістали тіло пенсіонерки

У п’ятницю, 8 березня, у місті Костопіль Рівненського району внаслідок падіння у колодязь загинула 92-річна жінка. Її тіло дістали рятувальники, а поліцейські наразі встановлюють обставини події.

Як повідомили у ГУ ДСНС Рівненщини, інформація про нещасний випадок на вулиці Дерев’яній надійшла їм о 07:30 від правоохоронців. Попередньо відомо, що жінка 1932 року народження пішла на власне подвір’я набрати води і впала у семиметровий колодязь. За вказаною адресою приїхали місцеві рятувальники і за допомогою мотузок дістали її тіло.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження, призначили експертизу та проводять розслідування. Попередньо справу кваліфікують як нещасний випадок.