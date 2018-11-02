На Рівненщині лісовоз врізався в два автомобілі, двоє людей загинули

Причини ДТП і ступінь провини кожного водія встановлюють правоохоронці

У Рівненській області на 279-му кілометрі автомобільної дороги Київ-Ковель, неподалік від села Клесів лісовоз врізався у два автомобілі. Внаслідок ДТП дві людини загинули, одна — отримала травми, повідомляє ГУ ДСНС у Рівненській області.

Ще одну поранену людину у важкому стані госпіталізували до травматологічного відділення Сарненської районної лікарні.

Фото ДСНС у Рівненській області

Зазначається, що лісовоз розчавив одну машину, а друга після зіткнення спалахнула. Її загасили пожежники, яких викликали місцеві жителі.

Причини ДТП і ступінь провини кожного водія встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, напередодні у Тернопільській області в ДТП потрапив автобус БАЗ, що курсував за маршрутом Львів – Шепетівка (Хмельницька область). Внаслідок аварії водій автобуса загинув.