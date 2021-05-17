На Рівненщині перекинувся автобус з 20 пасажирами
Чотирьох пасажирів автобуса після аварії госпіталізували
Водій автобуса за зовнішніми ознаками був тверезий, заявили у поліції
В Дубенському районі Рівненської області перекинувся пасажирський автобус, який їхав з Дубна до Рівного. На момент аварії в ньому перебували 20 пасажирів.
За інформацією поліції, аварія сталася вранці в понеділок, 17 травня. 28-річний водій автобуса «Еталон» виїхав на смугу зустрічного руху, щоб уникнути зіткнення з легковиком, який виїжджав з другорядної дороги. Згодом автобус з’їхав на узбіччя і перекинувся.
Фото поліції Рівненської області
Інформацію про стан постраждалих пасажирів поліція не повідомила. Також правоохоронці зазначили, що водій автобуса «за зовнішніми ознаками» був тверезий.
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