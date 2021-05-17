Водій автобуса за зовнішніми ознаками був тверезий, заявили у поліції

В Дубенському районі Рівненської області перекинувся пасажирський автобус, який їхав з Дубна до Рівного. На момент аварії в ньому перебували 20 пасажирів.

За інформацією поліції, аварія сталася вранці в понеділок, 17 травня. 28-річний водій автобуса «Еталон» виїхав на смугу зустрічного руху, щоб уникнути зіткнення з легковиком, який виїжджав з другорядної дороги. Згодом автобус з’їхав на узбіччя і перекинувся.

Фото поліції Рівненської області

Інформацію про стан постраждалих пасажирів поліція не повідомила. Також правоохоронці зазначили, що водій автобуса «за зовнішніми ознаками» був тверезий.