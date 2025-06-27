Інцидент стався на карʼєрі поблизу селища Володимирець Вараського району

У четвер, 26 червня, поблизу селища Володимирець Вараського району сталася ДТП. Унаслідок падіння з 15-метрового обриву тяжко травмувався неповнолітній мотоцикліст. У хлопця діагностували черепно-мозкову травму, переломи шийних і грудних хребців. Про це повідомила пресслужба поліції Рівненщини.

Аварія сталася 26 червня близько 20:00 поблизу селища Володимирець Вараського району. За даними слідства, 16-річний водій мотоцикла Kovi 300-ST їхав по піщаній дорозі, не впорався з керуванням і впав у карʼєр з обриву висотою орієнтовно 15 метрів.

«Підлітка із закритою черепно-мозковою травмою, переломом шийних та грудних хребців госпіталізували до лікарні. Встановлено, що він ніколи не отримував посвідчення водія. У неповнолітнього відібрали біологічні зразки на визначення стану сп’яніння», – зазначають правоохоронці.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.286 КК України (порушення ПДР, що спричинило потерпілому тілесне ушкодження середньої тяжкості).