Смертельна аварія сталася 17 березня поблизу села Мирне Рівненського району

Ввечері 17 березня поблизу села Мирне Рівненського району сталася смертельна ДТП. У результаті зіткнення з вантажівкою загинув 51-річний водій автомобіля ВАЗ. Про це повідомила пресслужба поліції області.

Аварія сталася близько 21:50 на трасі Городище – Рівне – Старокостянтинів. За даними слідства, водій автомобіля ВАЗ, 51-річний сарненчанин, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою MAN під керуванням 42-річного дніпрянина.

«Унаслідок ДТП водій легковика від отриманих травм загинув на місці: його із понівеченого авто деблокували рятувальники. Медики лише констатували смерть», – зазначають правоохоронці.

Відомо, що водій вантажівки на момент аварії був тверезий.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.