Смертельна ДТП біля села Федорівка Рівненського району сталася у 2018 році

Гощанський районний суд виніс вирок 54-річному Сергію Іванчуку за вчинення смертельної ДТП. Обвинувачений збив на смерть 42-річного пішохода та втік із місця події. За скоєне йому призначили три роки іспитового терміну.

Як ZAXID.NET стало відомо з вироку суду, аварія на трасі Київ – Чоп поблизу села Федорівка Рівненського району сталася 15 червня 2018 року. Сергій Іванчук, який перебував за кермом автомобіля BMW 750LD, не зменшив швидкості руху перед нерегульованим пішохідним переходом і збив 42-річного чоловіка. Від удару пішохода розірвало навпіл.

За даними слідства, після ДТП обвинувачений залишив автомобіль і втік. Пізніше замість нього у поліцію прийшов інший чоловік, який хотів зізнатись у вчиненні аварії. Втім, правоохоронці з’ясували, що він до цього не причетний.

У суді Сергій Іванчук визнав свою вину і підписав відповідну угоду з прокурором.

Суддя Юлія Оленич визнала водія BMW винним за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) і призначила три роки іспитового терміну. Крім того, чоловік має сплатити на користь держави 95 515 грн за залучення експертів. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.