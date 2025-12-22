В передень Різдва слід очікувати сніг

Синоптики Тернопільщині попереджають про різке зниження температури в переддень Різдва та на саме свято. Мешканцям слід очікувати до 12 градусів морозу вночі та сніг. Про це повідомили на сторінці Тернопільського обласного центру з гідрометеорології в понеділок, 22 грудня.

У вівторок, 23 грудня, на Тернопільщині буде хмарно. Вночі без істотних опадів. Вранці та вдень очікують сніг та мокрий сніг. На окремих ділянках доріг буде ожеледиця. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Температура по області впродовж доби – від 3° морозу до 2° тепла, по Тернополю – упродовж доби від 1° морозу до 1° тепла.

У переддень Різдва, 24 грудня, в Тернополі та області буде хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий сніг, удень без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7–12 м/с. Температура впродовж – доби 0 – 5° морозу.

На Різдво, 25 грудня, мешканцям міста та області слід очікувати сильного морозу вночі. Погода буде хмарною з проясненнями, без істотних опадів. Вітер східний, 7–12 м/с. Температура вночі 7–12° морозу, вдень 2–7° морозу.

Рятувальники застерігають, при таких морозах слід багатошарово і тепло одягатися, а також не перебувати тривалий час на відкритому повітрі.