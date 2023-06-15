Місце, де облаштують майданчик для вигулу собак

У Львові на Сихові облаштують новий майданчик для вигулу собак. Його розмістять в парку Івана Павла ІІ на місці колишнього мотузяного парку. Про це у четвер, 15 червня, повідомив заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.

Вигульний майданчик облаштують на місці колишнього мотузяного парку, адже орендарі договір із міською радою не продовжили.

«З переліку, який ми мали, цю локацію визначили найкращою. Це близько до багатоповерхової забудови, а отже, доступно й мало б бути зручно для власників чотирилапих. Орендарі мотузяного парку договір з міською радою не продовжили, тому юридичних перепон, щоб облаштувати майданчик на цьому місці, немає», – розповів заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач.

Над проектом майданчика працює управління архітектури Львівської міської ради. Оскільки майданчик розташований на території парку, то відповідатиме за його облаштування ЛКП «Зелений Львів». Кошти на реалізацію цього проекту мають виділити міські депутати.

«Упевнений, це не буде мегаскладним завдання, адже серед депутатів є розуміння, наскільки потрібна ця справа», – додав Любомир Зубач.

Попередньо у Львівській міській раді планюють, що майданчик для вигулу собак запрацює вже восени.