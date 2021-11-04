Медики констатували смерть чоловіка

На Сихові чоловік випав із вікна багатоповерхового будинку. Нещасний випадок стався у четвер, 4 листопада, близько 15 години на вул. Гната Хоткевича у Львові.

У поліції ZAXID.NET повідомили, що чоловік випав із вікна сходової клітки між 6 та 7 поверхом та впав на дашок під’їзду. Від отриманих травм він загинув на місці події.

Чоловік випав із вікна сходової клітки між 6 та 7 поверхом

Як повідомили у поліції, загиблий – місцевий мешканець 1976 року народження. Сайт Варта-1 повідомив, що чоловік був мешканцем 7 поверху цього будинку. Проте у поліції ZAXID.NET цієї інформації не підтвердили.

Поліція з’ясовує усі обставини події. Ймовірно, чоловік покінчив життя самогубством.