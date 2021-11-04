На Сихові унаслідок падіння з вікна багатоповерхівки загинув чоловік
Чоловік випав із вікна сходової клітки між 6 та 7 поверхом
Суспільство — Ольга Гринько, 0 0
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Медики констатували смерть чоловіка
На Сихові чоловік випав із вікна багатоповерхового будинку. Нещасний випадок стався у четвер, 4 листопада, близько 15 години на вул. Гната Хоткевича у Львові.
У поліції ZAXID.NET повідомили, що чоловік випав із вікна сходової клітки між 6 та 7 поверхом та впав на дашок під’їзду. Від отриманих травм він загинув на місці події.
Чоловік випав із вікна сходової клітки між 6 та 7 поверхом
Як повідомили у поліції, загиблий – місцевий мешканець 1976 року народження. Сайт Варта-1 повідомив, що чоловік був мешканцем 7 поверху цього будинку. Проте у поліції ZAXID.NET цієї інформації не підтвердили.
Поліція з’ясовує усі обставини події. Ймовірно, чоловік покінчив життя самогубством.
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