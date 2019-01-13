На скандальному будівництві в Одесі через падіння крана загинув робітник

Перекидання крана могло статися, зокрема, через зсув ґрунту в прибережній зоні

В Одесі на будівельному майданчику на пляжі Ланжерон поблизу дельфінарію в результаті падіння крана загинув робітник. Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

Вирішується питання про відкриття справи за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

За інформацією УНІАН, загинув 32-річний житель Тарутинського району Одеської області, який працював на будівництві різноробочим.

«Дізнавшись про НП, ввечері до будівельного майданчика прибули представники різних громадських організацій. За словами очевидців, НП сталася ще вдень, але представники забудовника нібито намагалися приховати наслідки того, що сталося, тіло відвезли тільки пізно ввечері. Родичів довго не підпускали до тіла», - йдеться в повідомленні агентства.

За словами працівників будівництва, перекидання крана могло статися, зокрема, через зсув ґрунту в прибережній зоні.

Раніше через будівництво висотного будинку біля дельфінарію в Одесі неодноразово проходили акції протесту, наголошується в матеріалі.

Нагадаємо, 11 січня внаслідок падіння стріли автокрана на одному з підприємств Львівщини загинув 29-річний майстер.