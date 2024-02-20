Внаслідок влучання будинок був зруйнований, сталася пожежа

Зранку вівторка, 20 лютого, на Сумщині російський дрон влучив у приватний будинок. Внаслідок влучання загинула сім'я з п'яти людей. Про це повідомила Новослобідська сільська рада.

«Сьогодні, 20 лютого, починаючи з 04:00, російські терористи почали обстріл мирного населення громади – спочатку дронами, а потім з артилерії. Дрон з вибухівкою влучив у житловий будинок, в якому знаходились п'ять мирних мешканців села», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок влучання будинок повністю зруйновався, сталася пожежа. Наразі на місці влучання БПЛА продовжується розбір завалів, тривають пошукові роботи. Голова громади Ольга Гаркавенко в коментарі Суспільному уточнила, що загинула сім'я з п'яти людей.

«Російський дрон з вибухівкою влучив у житловий будинок, люди спали, звісно, вони не очікували такого удару. В будинку жила сім'я з пятьох людей», – сказала голова громади.

Який саме дрон влучив у булинок наразі не повідомляється. Однак, ймовірно, йдеться не про дрони Shahed, якими Росія цієї ночі атакувала Україну, оскільки повітряна тривога на той момент вже завершилась.