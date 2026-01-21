Заступника командира обвинувачують за статтями про катування та порушення статутних правил

На Сумщині перед судом постане заступник командира одного з батальйонів ЗСУ, якого обвинувачують у катуванні військовослужбовців, грубому порушенні статутних правил та перевищенні службових повноважень. Про це у середу, 21 січня, повідомило Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, офіцер систематично чинив психологічний і фізичний тиск на підлеглих. Військові записали та опублікували у соцмережах розмову, у якій командир погрожував їм розстрілом у разі невиконання наказів. Щоб змусити бійців видалити запис і публічно вибачитися, обвинувачений вишикував їх і, діставши табельний пістолет, здійснив п’ять пострілів – під ноги та над головами, імітуючи розстріл. Після цього він жорстоко побив солдатів військовим шоломом, завдаючи ударів по голові й тулубу. Внаслідок побиття один із потерпілих зазнав серйозної травми коліна.

Оскільки відео не було видалене, тиск лише посилився. За інформацією ДБР, офіцер наказав принести автомат, розстріляв мобільний телефон одного з військових, а згодом прицільно вистрілив йому в стопу. Після цього він намагався приховати злочин, наказавши оформити поранення як самоскалічення.

Крім того, слідство встановило ще один епізод насильства – під час конфлікту з іншим заступником командира батальйону обвинувачений ударив його в голову.

Заступника командира обвинувачують за статтями про катування, порушення статутних правил та перевищення влади. Наразі він перебуває під вартою. У разі доведення вини офіцеру загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на початку грудня у Запоріжжі затримали військового одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за підозрою у вбивстві.