У ніч на 26 лютого російські війська завдали авіаудару КАБами по Юнаківській громаді Сумської області, внаслідок чого зруйновано приватний будинок, дві людини загинули. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

«Російські терористи вкотре вчинили жахливий злочин проти мирного населення Сумщини. Сьогодні, 26 лютого о 2 годині 15 хвилин був здійснений авіаудар по Юнаківській громаді. Ворог застосував керовані авіаційні бомби. Зафіксовано 4 вибухи», – йдеться в повідомленні.

Попередньо, внаслідок авіаудару загинуло дві людини – подружжя, яке перебували вдома. Зруйновано один приватний житловий будинок, 5 – пошкоджено. На місці працюють усі необхідні служби.

Нагадаємо, у ніч на 26 лютого росіяни атакували Україну безпілотниками Shahed та кількома ракетами. В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено три керовані авіаційні ракети Х-59 та 9 «шахедів» у межах Харківської та Дніпропетровської областей.