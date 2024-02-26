У ніч на 26 лютого росіяни атакували Україну безпілотниками Shahed та кількома ракетами. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Зазнчається, що росіяни атакували балістичною ракетою «Іскандер-М» з Криму, двома ЗКР С-300 з Бєлгородської областін, трьома керованими авіаційними ракетами Х-59, протирадіолокаційною – Х-31П з окупованої Запорізької області та 14-ма ударними безпілотниками типу Shahed Курська області.

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено три керовані авіаційні ракети Х-59 та 9 «шахедів» у межах Харківської та Дніпропетровської областей.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України. Про наслідки влучань інформації наразі немає.