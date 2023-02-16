Інцидент трапився біля корпусу медуніверситету на вул. Шімзерів

У четвер, 16 лютого, на території Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького на голову 17-річній студентці впав шматок штукатурки з будинку. Постраждалу госпіталізували.

Як повідомили в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій, інцидент трапився у четвер на території Львівського національного медичного університету на вул. Шімзерів, де розміщений теоретичний корпус вишу. На голову 17-річної дівчини впав шматок штукатурки з будівлі.

За даними ZAXID.NET, близько 11:00, коли студентка йшла на заняття, шматок штукатурки впав їй на голову з висоти другого поверху. Після цього дівчина таки пішла на пари, де їй стало погано – нудило та крутилася голова. Тоді близько 14:00 в медпункті вишу викликали швидку допомогу.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що студентку госпіталізували у лікарню святого Миколая (колишня міська дитяча лікарня) з попереднім діагнозом закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку.