Батьки дитини претензій не мають

Нещасний випадок з 13-річним хлопцем трапився сьогодні вночі, 17 серпня. Підліток випав з вікна другого поверху дитячого табору, який розташований в селі Язлівець Чортківського району. Хлопця медики бригади швидкої допомоги доправили до районної лікарні. Про це пише тернопільський сайт Погляд.

У селі Язлівець Чортківського району на території жіночого монастиря Згромадження Сестер Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії функціонує дитячий табір. Монастир розташований в Язловецькому палаці, який збудовано в 1644—1659 роках та реконструйовано у 18 столітті.

У цьому закладі щороку приймають дітей з різних парафій римо-католиків з усіх куточків України.

Діти в таборі не лише відпочивають і розважаються, але й отримують основи духовної освіти. Цими днями там проводили дитячий табір. І сьогодні вночі, 17 серпня, 13-річний хлопець випадково випав з вікна та отримав травми. Підліток родом з села Гайдамаки Хмельницької області.

Про те, що стався нещасний випадок з дитиною ZAXID.NET підтвердили в поліції Тернопільської області. Правоохоронці зазначили, що ця подія внесена в журнал єдиного обліку скоєння правопорушень. Батьки хлопця наразі претензій не мають до монастиря та людей, котрі проводили табір.

Відомо, що дитину госпіталізували спочатку до Бучацької райлікарні, де медики встановили, що у нього закрита черепно-мозкова травма та перелом руки. Пізніше хлопця перевезли в Тернопільську обласну дитячу лікарню.