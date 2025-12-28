Без світла залишилися понад 11 тис. мешканців області

У неділю, 28 грудня, через складні погодні умови без електропостачання залишилися понад 11 тис. мешканців Тернопільської області. В регіоні ввели графіки обмеження потужності.

Як повідомили у Тернопільській ОВА, станом на 9.00 до 20,5 МВт обмежено електропостачання у 183 населених пунктах (65,9 тис. абонентів)

«Введено графіки обмеження потужності. Через погодні умови відключено 101 населений пункті (11,1 тис. споживачів)», – зазначили в обласній адміністрації.

Над відновленням електропостачання працюють аварійні бригади Зборівського, Збаразького, Кременецького та Шумського РЕМів. За прогнозами синоптиків, на території Тернопільської області 28 грудня сніжитиме. Температура впродовж доби коливатиметься від 4°С морозу до 1°С тепла.