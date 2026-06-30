Мешканців попереджають про грози й сильний вітер

За повідомленням Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, на 1 липня у Тернополі та області прогнозують грози, подекуди шквали 15–20 м/с. Синоптики також попереджають про можливий град. Рятувальники закликають мешканців бути обережними, не перебувати на відкритій місцевості та біля дерев під час сильного вітру.

На сторінці обласного гідрометеоцентру у фейсбуці йдеться про оголошення жовтого рівня небезпечності. Жителів також попередили, що вітер може ламати дерева та обривати лінії електропередач.

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У середу, 1 липня, прогнозують мінливу хмарність. Вночі без опадів. Вдень невеликі короткочасні дощі, грози. Вітер південно-східний, 5–10 м/с, вдень місцями шквали 15–20 м/с. Температура вночі 20–25° тепла, вдень 31–36° тепла. Температура у Тернополі вночі 21–23° тепла, вдень 33–35° тепла.

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У четвер, 2 липня, очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 9–14 м/с. Температура вночі 18–23° тепла, вдень 29–34° тепла.

У п’ятницю, 3 липня, буде хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликі короткочасні дощі. Вдень дощі, грози. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура вночі 16–21° тепла, вдень 20–25° тепла.