Тернопільські поліцейські затримали 23-річного чоловіка, який зламав стегно 3-річному сину своєї співмешканки, а іншого, віком 1 рік, сильно побив. Про побиття двох малолітніх в поліцію повідомили медики Тернопільської обласної дитячої лікарні, де зараз лікуються постраждалі діти. В одного хлопчика діагностували перелом стегна. Чоловік жорстоке ставлення до синів співмешканки – заперечує.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від лікаря екстреної медичної допомоги про те, що в обласну лікарню бригада госпіталізувала двоє малолітніх дітей. Хлопчики, віком 3 та 1 рік. В обох медики діагностували чисельні множинні гематоми, а в старшого – ще й перелом стегнової кістки. Правоохоронці виїхали до помешкання, з якого забирали дітей. В будинку вони застали 23-річного чоловіка.

«Поліцейські встановили, що таким «вихованням» дітей займався житель Тернопільського району, який проживає з матір’ю дітей. Його співмешканка – жителька Закарпатської області. Вона залишила синів на співжителя, а сама майже три місяці тому поїхала за кордон», – повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 12 лютого.

Правоохоронці внесли факт побиття неповнолітніх в ЄРДР за ч. 1 ст. 122 КК України (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження). Зловмисник жорстоке ставлення до дітей заперечує. Малолітні на даний час госпіталізовані, встановлюються обставини, проводиться перевірка. Якщо провину жителя Тернопільського району доведуть, то йому загрожують виправні роботи на строк до двох років або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий термін.