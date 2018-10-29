На Тернопільщині мати й син замерзли на смерть у лісовому курені

У лісі у районі села Старий Вишнівець Збаразького району чоловік виявив мертвими свою матір і брата. За його словами, родичі пішли за грибами, проте додому не повернулися, повідомили у Нацполіції Тернопільській області.

Чоловік знав, куди зазвичай ходять його мати і брат, тому через добу після зникнення, пішов на їх пошуки.

Тіла були знайдені у курені, який побудували загиблі. Слідів насильницької смерті на них виявлено не було.

За попередньою версією, перед смертю вони вживали алкоголь, через що заснули і померли від переохолодження.

Нагадаємо, що на Стрийщині вантажний поїзд травмував 17-річного юнака.