На Тернопільщині мати й син замерзли на смерть у лісовому курені
Загиблі пішли до лісу за грибами
Суспільство — Андрій Стець, 29 жовтня11620
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У лісі у районі села Старий Вишнівець Збаразького району чоловік виявив мертвими свою матір і брата. За його словами, родичі пішли за грибами, проте додому не повернулися, повідомили у Нацполіції Тернопільській області.
Чоловік знав, куди зазвичай ходять його мати і брат, тому через добу після зникнення, пішов на їх пошуки.
Тіла були знайдені у курені, який побудували загиблі. Слідів насильницької смерті на них виявлено не було.
За попередньою версією, перед смертю вони вживали алкоголь, через що заснули і померли від переохолодження.
Нагадаємо, що на Стрийщині вантажний поїзд травмував 17-річного юнака.
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