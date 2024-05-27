ДТП сталася в Кременецькому районі

На Тернопільщині після зіткнення з вантажівкою водій ВАЗ впав у церебральну кому. Його швидкою допомогою доправили в реанімаційне відділення Кременецької районної лікарні. Важкі травми також отримала неповнолітня пасажирка легкового автомобіля. Правоохоронці з’ясували, що водій ВАЗ на швидкості в’їхав в припарковану фуру.

Аварія сталася вночі 26 травня в селі Савчиці Кременецького району. На місце події очевидці викликали швидку допомогу та поліцію.

«Під час перевірки з'ясувалося, що водій ВАЗ 2109 не врахував дорожньої ситуації та допустив зіткнення із припаркованим на узбіччі вантажним автомобілем Volvo», – повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 27 травня.

Передня частина легкового автомобіля повністю зімнялася під причеп вантажівки. Найсильніший удар припав на водійське місце. Внаслідок аварії водія ВАЗ отримав важкі травми. Його у церебральній комі медики бригади швидкої допомоги доправили в реанімацію. Травми отримала також 17-річна пасажирка легкового авто.

Наразі поліцейські в усіх учасників автопригоди відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. За фактом ДТП порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).