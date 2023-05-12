Правопорушникам правоохоронці повідомили про підозру

На Тернопільщині податківець допоміг трьом директорам підприємств ухилитися від податків на загальну суму понад 32 мільйони гривень. Керівники фірм мали б сплатити митні збори при завезенні з-за кордону сировини тютюну, але за допомогою працівника податкової уникнули сплат. Начальнику управління ДПС та трьом директорам слідчі ДБР повідомили про підозру.

Керівників підприємств тютюнової галузі, які працюють на Тернопільщині, підозрюють в ухилення від сплати податків на 32 мільйони гривень. А начальника одного з управлінь ГУ ДПС в Тернопільській області, який їм допоміг, – у службовій недбалості.

Слідчі територіального управління ДБР у Львові з'ясували, що керівники фірм під час тривалих судових процесів про стягнення заборгованості перереєстрували все майно на інше підприємство. Фірму, яка ж заборгувала сплату митних зборів, ліквідували. В результаті, держава не змогла стягнути 32 мільйони гривень боргу.

«Посприяв у реалізації їх «схеми» своєю службовою недбалістю посадовець ГУ ДПС в області, який допустив ліквідацію вище зазначеної фірми. Відтак незаконними діями підозрюваних державі завдано багатомільйонних збитків», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини.

Прокурори Тернопільщини повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків трьом директорам підприємств за ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України. А начальника управління ГУ ДПС в Тернопільській області обвинувачують за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість). Наразі вирішується питання про застосування запобіжних заходів щодо правопорушників.