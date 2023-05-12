На Тернопільщині три бізнесмени ухилилися від податків на 32 млн грн
Директори фірм не заплатили податки за імпорт сировини тютюну
На Тернопільщині податківець допоміг трьом директорам підприємств ухилитися від податків на загальну суму понад 32 мільйони гривень. Керівники фірм мали б сплатити митні збори при завезенні з-за кордону сировини тютюну, але за допомогою працівника податкової уникнули сплат. Начальнику управління ДПС та трьом директорам слідчі ДБР повідомили про підозру.
Керівників підприємств тютюнової галузі, які працюють на Тернопільщині, підозрюють в ухилення від сплати податків на 32 мільйони гривень. А начальника одного з управлінь ГУ ДПС в Тернопільській області, який їм допоміг, – у службовій недбалості.
Слідчі територіального управління ДБР у Львові з'ясували, що керівники фірм під час тривалих судових процесів про стягнення заборгованості перереєстрували все майно на інше підприємство. Фірму, яка ж заборгувала сплату митних зборів, ліквідували. В результаті, держава не змогла стягнути 32 мільйони гривень боргу.
«Посприяв у реалізації їх «схеми» своєю службовою недбалістю посадовець ГУ ДПС в області, який допустив ліквідацію вище зазначеної фірми. Відтак незаконними діями підозрюваних державі завдано багатомільйонних збитків», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини.
Прокурори Тернопільщини повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків трьом директорам підприємств за ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України. А начальника управління ГУ ДПС в Тернопільській області обвинувачують за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість). Наразі вирішується питання про застосування запобіжних заходів щодо правопорушників.