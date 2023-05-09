Від удару вантажівку викинуло на узбіччя

У зіткненні вантажного та легкового автомобілів на Тернопільщині загинув 32-річний солдат. ДТП трапилося неподалік села Горинка Кременецького району. Медики швидкої допомоги, котрі виїхали на виклик, лише констатували смерть чоловіка.

Смертельна аварія між вантажним автомобілем Scania та легковим авто марки Renault Scenic трапилася вранці 8 травня. Про цей випадок тернопільські правоохоронці повідомили 9 травня.

«Близько 6:30 неподалік села Горинка не розминулися два автомобілі. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля, рухаючись у напрямку Кременця, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення із вантажним автомобілем», – повідомляють в поліції Тернопільщини.

В результаті удару водій легківки від отриманих травм загинув на місці події. У поліції ZAXID.NET також додали, що загиблий був військовослужбовцем. Це також підтвердили і у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

«В дорожньо-транспортній пригоді у селі Горинка Тернопільської області загинув 32-річний солдат однієї із військових частин. Наразі встановлюються усі обставини трагедії. Розпочато досудове розслідування. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону», – розповіла у коментарі ZAXID.NET речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко.

Водія з іншого авто бригада екстреної медичної допомоги з переломами госпіталізувала до травматологічного відділення.

Факт ДТП правоохоронці внесли в ЄРДР згідно із ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув’язнення, з трирічним позбавленням права керувати транспортними засобами або ж без такого.