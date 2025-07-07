Загинув водій Daewoo Lanos

Вналідок аварії на Тернопільщині загинув 46-річний водій. ДТП сталася вночі 6 липня в селі Ягільниця Чортківського району, повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 7 липня. Екстрені служби на місце аварії викликали очевидці.

Правоохоронці встановили, що водій автомобіля Peugeot Partner раптово виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Daewoo Lanos. Під час ДТП водій Daewoo отримав важкі травми та помер у «швидкій» дорогою до лікарні. Водія іншого авто також госпіталізували, попередньо в нього діагностували травми середнього ступеня важкості.

Також у водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини аварії встановлюють слідчі поліції. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини).