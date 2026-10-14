Сигнал умикатимуть лише один раз

На Тернопільщині від 14 жовтня зміниться система оповіщення населення про повітряну тривогу. Відтепер в кожному районі області окремо сповіщатимуть про наближення російських дронів або ракет. Про це повідомили в телеграм-каналі Тернопільської ОВА.

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З 14 жовтня з 00:00 запроваджують диференційовані сигнали «Повітряна тривога» у трьох районах – Кременецькому, Тернопільському та Чортківському. Це стосуватиметься оповіщення про наближення російських БпЛА до території області. У разі загроз через ракети оповіщення буде по регіону в цілому.

При жовтому рівні – загрози ударних безпілотників окремо в кожному районі на вулицях звучатиме сирена та голосове повідомлення «Увага! Громадяни! Повітряна тривога, жовтий рівень загрози, якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або іншого безпечного місця». Повторення сигналу сирени та повідомлення – один раз.

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При червоному рівні, який попереджатиме про ракетну, ракетно-дронову або масовану дронову загрозу на вулицях звучатиме сирена та голосове повідомлення – у всіх районах області. Повідомлення буде такого змісту: «Увага! Громадяни! Повітряна тривога. Червоний рівень загрози! Як найшвидше дістаньтесь захисної споруди або іншого безпечного місця». Повторення сигналу сирени та повідомлення – один раз.

При відбої повітряної тривоги – голосове повідомлення: «Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім повернутись до місць роботи або проживання, допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку, будьте готові до повторного нападу противника, уважно слухайте повідомлення цивільного захисту». Повторення повідомлення – один раз. Якщо громада не має технічної можливості увімкнути на вулицях лише голосове повідомлення, то сигнал сирени звучатиме один раз.

У Тернополі також змінили сповіщення про повітряну тривогу. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. Тепер сигнал складатиметься зі звуку сирени «Увага всім!» і голосового повідомлення про рівень загрози – жовтий або червоний. Про тривогу повідомлятиме чоловічий голос, а про відбій – жіночий. Тривалість сигналу теж буде різним. Жовтий рівень – загроза ударних дронів. Сигнал триватиме 30 секунд. Червоний рівень – ракетна, ракетно-дронова або масована дронова загроза триватиме 1 хвилину. Про відбій тривоги оголошуватимуть голосовим повідомленням, без звукового сигналу сирени. Під час переходу на нову систему можливі тимчасові технічні збої.