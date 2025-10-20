На Тернопільщині зріс рівень захворюваності на грип та ГРВІ, а також коронавірус. За даними епідеміологів, за останній тиждень, порівняно з попереднім, кількість хворих збільшилася на понад 3%. Про це повідомили на фейсбуці Тернопільського обласного центру контролю і профілактики хвороб.

За тиждень на Тернопільщині захворіли 4444 людини, тоді як у попередніх тиждень таких випадків було 4300.

«Кількість дітей, у яких виявили ГРВІ, – 2633, це 59% від усіх хворих, з них 1701 школяр – це майже 65%. Порівняно з попереднім тижнем, бачимо збільшення хворих на ГРВІ дітей на 6,5%, школярів – на 2,8%», – повідомили у центрі.

За даними медиків, кількість госпіталізованих зменшилася, порівняно з минулим тижнем, на 4,5%. Загалом за тиждень госпіталізували 106 людей, з них 53 дитини.

Також за тиждень зареєстрували 45 випадків захворювання на COVID-19.

У центрі профілактики хвороб зазначили, що з початку епідсезону вакцину проти грипу отримали всього 1016 осіб. Це корейська вакцина «ДжіСіФлю» та французька «Ваксігрип».