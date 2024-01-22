Чоловік помітив біля криниці взуття і здогадався, що жінка впала всередину

В Тернопільській області 65-річна жінка впала у 20-метрову криницю і загинула. Про нещасний випадок в поліцію повідомив її чоловік. Також на місці працювали рятувальники. Вони підняли тіло загиблої з 20 метрової глибини на поверхню.

Нещасний випадок трапився 19 січня в селі Гніздичне Збаразької громади Тернопільського району. До Служби порятунку о 08:31 надійшло повідомлення від жителя села про те, що у криницю, ймовірно, впала його жінка. Самостійно він не міг її витягнути, а тому рятувальники одразу приїхали на виклик.

Глибина криниці - 20 метрів

Рятувальники з’ясували, що жінка, яка перебувала на дні криниці, загинула. «Особовий склад пожежно-рятувального підрозділу за допомогою рятувального спорядження підняв тіло з криниці. Глибина криниці становила близько 20 метрів», – повідомили в ДСНС Тернопільщини в понеділок, 22 січня.

На місце події також приїхали поліцейські. Чоловік потерпілої розповів, що дружина хворіла, а тому далеко ніколи не ходила. Вранці жінка вийшла з будинку і довго не поверталася.

«Чоловік вирішив подивитися, де вона й біля криниці помітив її взуття. господар будинк ущрозумів, що стався нещасний випадок і викликав рятувальників та правоохоронців. На місці події працювали слідчі Збаразького відділення поліції», – повідомили в головному управлінні Нацполіції в Тернопільській області. За попередніми даними судово-медичного експерта, травми, несумісні із життям, жінка отримала, падаючи в криницю.

За фактом нещасного випадку порушили кримінальне провадження за ст.115 КК України (вбивство з приміткою нещасний випадок).