Неповнолітніх з-під криги витягнули перехожі

У Тернополі двоє підлітків провалилися під кригу. Надзвичайні подія трапилася на одній із штучних водойм в парку «Сопільче». Неповнолітніх у воді помітили випадкові перехожі. Чоловіки кинулися на допомогу і витягнули з-під криги підлітків.

Нещасний випадок з двома хлопцями стався 20 січня в парку «Сопільче». Близько 16:30 годин двоє підлітків, 14 та 15 років, вийшли на кригу одного із невеличких штучних ставків і провалилися, повідомили ZAXID.NET в ДСНС Тернопільщини.

Хлопці почали кликати на допомогу, їх почули випадкові перехожі. Один із чоловіків кинувся рятувати підлітків. Тернополянам вдалося самостійно витягнути неповнолітніх на берег. Також небайдужі викликали швидку допомогу для хлопців.

Медики, які приїхали на виклик, оглянули неповнолітніх, попередньо діагностували в них загальне переохолодження організму. Підлітків госпіталізували в Тернопільську обласну дитячу лікарню.