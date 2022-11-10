На трасі біля Тернополя ускладнений проїзд через ДТП з чотирма авто
Двох постраждалих водіїв забрали до лікарні
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На трасі біля Тернополя сталась аварія за участі чотирьох автомобілів. За попередньою інформацією, зіткнення спричинила водійка Opel, яка не надала перевагу в русі автомобілю Volkswagen. Від удару автомобіль відкинуло на зустрічну смугу, де він пошкодив ще дві машини. Станом на 16:00 рух трасою Р-41 ускладнений, водіїв просять врахувати цю інформацію.
Як повідомила у коментарі ZAXID.NET речниця патрульної поліції Тернопільщини Катерина Метельська, аварія сталась близько 16:00 у четвер, 10 листопада, на перехресті вулиці Текстильної та траси Р-41 «Об'їзд Тернополя».
За попередньою інформацією, водійка автомобіля Opel, виїжджаючи з вулиці Текстильної на трасу Р-41, не надала перевагу в русі автомобілю Volkswagen, який їхав по головній дорозі. Від удару Volkswagen розвернувся і пошкодив ще два автомобілі Skoda і Cherry, які їхали по зустрічній смузі.
Внаслідок аварії травмувались водійка Opel та водій Volkswagen. Їх обох з травмами доправили до лікарні. У якому вони стані, наразі невідомо.
«Рух транспорту ускладнено. Плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації», – попереджають у патрульній поліції.