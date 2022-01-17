На Львівщині внаслідок наїзду вантажного автомобіля загинув 18-річний пішохід. Дорожньо-транспортна пригода сталася у неділю ввечері, 16 січня, на трасі Київ – Чоп у Стрийському районі. У с. Межиброди, що розташоване між селами Нижнє та Верхнє Синьовидне, вантажний автомобіль Volvo на смерть збив 18-річного юнака, 19-річна дівчина отримала травми, її доставили у реанімацію.

Як повідомили у поліції, дорожньо-транспортна пригода сталась о 19:30 на дорозі Київ – Чоп у с. Межиброди Стрийського району. За інформацією поліції, водій вантажного автомобіля Volvo, 57-річний мешканець Закарпатської області, збив двох пішоходів – 18-річного хлопця та 19-річну дівчину – обоє мешканці селища Верхнє Синьовидне. Внаслідок наїзду хлопець від отриманих травм помер на місці події, дівчину госпіталізували в реанімаційне відділення.

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту населення ЛОДА, за кермом автомобіля був 57-річний с. Страбичово Закарпатської області.

Також у департаменті повідомили, що дівчину госпіталізували в реанімаційне відділення Стрийської ЦРЛ, з відкритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, переломом склепіння та основи черепа, переломом зі зміщенням обох кісток обох гомілок та множинними саднами та ранами голови і кінцівок.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Поліція проводить досудове розслідування, встановлюють обставини події.