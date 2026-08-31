Місце, куди вибило російський корабель, очепила берегова охорона

У неділю, 30 серпня, до узбережжя Туреччини викинуло пошкоджений атакою корабель під російським прапором. Судно, в якого сильно пошкоджений капітанський місток, сіло на мілину, повідомило DHA.

Про те, що судно рухається до берега пляжу Алачали в районі Шиле неподалік від Стамбула, берегову охорону поінформували очевидці. Команди, які прибули на місце події, оточили район та розпочали розслідування інциденту.

На мілину сіло 108-метрове судно під російським прапором OMSKIY-107. Воно рухалося з Новоросійська. Внаслідок атаки на кораблі сильно обгорів капітанський місток.

Після атаки екіпаж OMSKIY-107 залишив судно на рятувальних шлюпках. Корабель продовжував дрейфувати, допоки його не викинуло до берегів Туреччини. Точна дата атаки на корабель наразі невідома.

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Şile'de Rusya'ya ait bir gemi sahile 100 metre kala karaya oturdu. pic.twitter.com/cRF86zKMBe — ZAM Haber (@ZamHaberAjans) August 30, 2026

Нагадаємо, 17 серпня у Чорному морі під атаку потрапив нафтовий танкер Skiros під грецьким прапором, який завантажував російську нафту на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму. Атака сталася вперше за три тижні після того, як Україна погодилася не бити по танкерах біля Новоросійська, якщо ті не перебувають під українськими санкціями та не перевозять російську нафту чи вантажі.