Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що від коронавірусу вакциновані 80% поліцейських

80% працівників поліції вакциновані проти Covid-19. З понеділка, 1 листопада, усі вакциновані патрульні поліцейські та дільничні офіцери поліції заступлять на службу зі спеціальними значками, повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

В ефірі програми «Право на владу» увечері в четвер, 28 жовтня, він розповів, що процес вакцинації у відомстві розпочався ще у квітні. На той період від коронавірусу померло 20 працівників поліції, ще сотні працівників перебували в реанімації.

«На сьогоднішній день хворіє 2200 поліцейських, але в реанімації людей практично немає. І, слава Богу, жодної смерті. Ми не наражаємо на небезпеку громадян і будемо вимагати у громадян, які переступили закон, відповідати перед законом», – запевнив Клименко.

Водночас він не уточнив подробиць про те, як виглядатимуть значки, які свідчимуть про вакцинацію поліцейських.

Речниця Національної поліції Мар'яна Рева уточнила в коментарі «Українській правді», що на патрулювання виходитимуть не лише вакциновані поліцейські. За її словами, поліція не входить у перелік професій, де діють обмеження на роботу для невакцинованих.

Також керівник поліції закликав українців вакцинуватися і повідомляти про факти продажу підробних сертифікатів за номерами 0 800 505 170 або 102. Загалом, за його словами, слідчі розпочали майже 870 кримінальних проваджень за фактами шахрайства та підробки ковід-сертифікатів.

Нагадаємо, у Львові поліцейський прийшов перевіряти ковід-сертифікати у працівників кондитерської, але сам такого сертифіката не мав.