На Великдень у центрі Ужгорода обмежать рух транспорту
Водіїв просять не паркувати та не залишати автівки у центрі міста
На вихідних, 5–6 квітня, в Ужгороді обмежать автомобільний рух вулицями Олександра Духновича та Капітульною. Обмеження діятимуть на час проведення Великодніх богослужінь та освячення пасок у греко-католицькому Хрестовоздвиженському кафедральному соборі.
Як повідомили у відділі транспорту Ужгородської міської ради, рух на вул. Олександра Духновича (починаючи від перехрестя з вул. Корзо) перекриють 4 квітня із 16:00. Із 22:00 додатково обмежать проїзд від перехрестя з площею Корятовича.
Схема руху на 4-5 квітня
Обмеження діятимуть до 4:00 неділі, 5 квітня. На цей період водіїв просять не паркувати та не залишати автівки у центрі міста.
