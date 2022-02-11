Неподалік міста Устилуг патрульні зупинили 22-річну водійку Hyundai Tucson, яка користувалась мобільним телефоном. Виявилось, що вона не мала права бути за кермом, оскільки не отримувала посвідчення водія. Крім того, дівчина не пред'явила поліс страхування. Відтак на неї склали три адмінпротоколи, їй загрожує 3,4 тис. грн штрафу.

Як повідомили в прес-службі патрульної поліції Волині, водійку зупинили в четвер, 10 лютого. Під час патрулювання дороги Устилуг — Луцьк — Рівне, біля міста Устилуг, патрульні помітили, що водійка Hyundai Tucson користувалась мобільним телефоном під час їзди.

«Патрульні зупинили автомобіль, а під час перевірки документів встановили, що 22-річна керманичка не має права керувати транспортним засобом, оскільки не отримувала посвідчення водія. До того ж вона не пред’явила поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», – йдеться у повідомленні.

Відтак на водійку склали адмінпротоколи за трьома статтями КУпАП: ч. 1 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має полісу ОСЦПВ), ч. 2 ст. 126 (керування особою, яка не має права керування) та ч. 2 ст. 122 (користування під час руху транспортного засобу засобами зв’язку) КУпАП. Зазначимо, що санкція ч.2 ст. 126 передбачає штраф 3,4 тис. грн.