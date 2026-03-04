Нововолинський міський суд Волинської області виніс вирок Борису Гусару та Олександру Слічному, які організували схему фіктивного працевлаштування військовозобовʼязаного. За скоєне кожному з них призначили по 459 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 26 лютого, навесні 2025 року обвинувачені домовилися заробляти на незаконному бронюванні чоловіків призовного віку. Вони пропонували за гроші оформити відстрочку за станом здоров’я або ж організувати фіктивне працевлаштування на підприємство зі статусом критично важливого з подальшим внесенням даних клієнта до реєстру «Оберіг».

У травні 2025 року один з фігурантів пообіцяв знайомому за 12 тис. доларів вплинути на посадовців і забезпечити бронювання його сусіда на два роки. Спочатку йшлося про працевлаштування в АТ «Укрзалізниця», однак згодом підприємство змінили.

23 травня на АЗС у Ковелі обвинувачений отримав першу частину обумовленої суми – 5 тис. доларів, а також копії документів військовозобов’язаного. Гроші він переказав спільнику до Львова, а документи надіслав поштою.

У липні чоловікові повідомили про зміну місця роботи. У серпні 2025 року його оформили у ТОВ «Інноваційні розвідувальні вироби», після чого до реєстру «Оберіг» внесли дані про бронювання до травня 2026 року.

Правоохоронці затримали обох учасників схеми 11 серпня в Нововолинську, коли вони отримали другу частину хабаря – 5,6 тис. доларів.

Суддя Орися Ференс-Піжук визнала чоловіків винними за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою за вплив на рішення службових осіб) та призначила кожному по 459 тис. грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити.