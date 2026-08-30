На Волині перепоховали останки 55 людей

У неділю, 30 серпня, на кладовищі колишнього села Острівки на Волині перепоховали останки 55 жертв Волинської трагедії, яких знайшли під час ексгумаційних робіт. Про це повідомили польський Інститут національної пам’яті та «Суспільне».

Останки 55 людей, з яких 26 дітей, були знайдені у трьох місцях під час ексгумаційних робіт, які проводили українські та польські фахівці з 13 липня по 7 серпня 2026 року. Останки 48 жертв знайшли у братській могилі на території колишнього села Воля Островецька. Ще шістьох жертв виявили у братській могилі біля Острівок, а останки однієї жінки – у лісі.

У церемонії поховання взяли участь заступник президента Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Полейовський, віцемаршалок Сейму Пьотр Згожельський, міністерка культури та національної спадщини Марта Цєнковська та родичі жертв Волинської трагедії. Україну представляв заступник міністра культури Іван Вербицький.

Жертв Волинської трагедії поховали поруч із могилами людей, яких знайшли під час попередніх ексгумаційних робіт у 1992, 2011 та 2015 роках. За даними польських істориків, досі не знайдені останки ще близько 300 людей.

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Нагадаємо, після рішення Володимира Зеленського надати підрозділу «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ найменування на честь Героїв УПА відносини між Україною та Польщею погіршилися. Президент Польщі Кароль Навроцький назвав рішення Зеленського образливим й 19 червня позбавив українського колегу ордену Білого Орла – найвищої польської державної нагороди.

17 липня на тлі загострення українсько-польських відносин через суперечки щодо Волинської трагедії Володимир Зеленський повідомив, що Україна відкриє всі архіви Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки, повʼязані з цими подіями. Також президент заявив, що Україна надасть «суттєву кількість» дозволів на пошуково-ексгумаційні роботи.