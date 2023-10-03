Михайло Близнюк (праворуч) проходив службу на посаді командира 5-го окремого полку зв'язку

На Волині призначили нового керівника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки [колишній військкомат]. Ним став полковник Михайло Близнюк.

Про призначення нового керівника повідомила прес-служба Волинського територіального центру комплектування у вівторок, 3 жовтня.

«Наказом командувача Сухопутних військ Збройних Сил України полковника Михайла Близнюка призначено на посаду начальника Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки», – йдеться у повідомленні.

До цього Михайло Близнюк проходив військову службу на посаді командира 5-го окремого полку зв'язку Оперативного командування «Північ». Був миротворцем у Косово. З 2014 року брав участь в АТО, де отримав поранення. Після повномасштабного вторгнення брав участь у обороні Чернігівщини.

Нагадаємо, 17 серпня президент Володимир Зеленський підписав указ з рекомендаціями звільнити всіх обласних військкомів. Він додав, що на їхнє місце прийдуть ті люди, які пройшли війну, та які за станом здоров’я не можуть виконувати свої обов’язки на військовій службі.