Маневицький районний суд виніс вирок водію Volkswagen Т-4 за вчинення насильства щодо працівника правоохоронного органу. Анатолій Кубай намагався переїхати поліцейського, у результаті чого травмував йому ногу. За це обвинуваченому призначили 1,5 року іспитового строку та 10 000 грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду від 20 травня, інцидент у селі Рудка Камінь-Каширського району стався 29 березня 2022 року. Близько 19:00 правоохоронці зупинили автомобіль Volkswagen Т-4 за незаконне перевезення деревини. Водію сказали проїхати на штрафний майданчик, втім він не погодився і викликав на місце події свого батька Анатолія Кубая.

«Всупереч законним вимогам поліцейських вийти з автомобіля та не розпочинати рух, (ред. – обвинувачений) умисно, з явної неповаги почав їхати на поліцейського, який стояв біля передньої лівої частини вказаного автомобіля, внаслідок чого здійснив наїзд на ступню його правої ноги», – йдеться у судовій справі.

Після скоєного обвинувачений втік, але невдовзі його затримали.

У суді 59-річний Анатолій Кубай свою вину не визнав. Пояснив, що був не проти, аби деревину вилучили для встановлення її походження, втім категорично не погоджувався з арештом автомобіля, який йому потрібний для підприємницької діяльності. Зазначив, що поліцейські, на його думку, вийшли за межі своїх повноважень, тому він сів за кермо мікроавтобуса й розпочав рух, а потерпілий нібито намагався через відчинене вікно схопити його за одяг та шию.

Суддя Руслан Ониско визнав Анатолія Кубая винним за ч. 2 ст. 345 ККУ (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень) й призначив іспитовий строк на рік і шість місяців. Крім того, обвинувачений має заплатити потерпілому 10 000 грн компенсації за моральну шкоду. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.