На Яворівщині у домашнього собаки виявили сказ

На території 53 військового містечка, що у Яворівському районі, у домашнього собаки виявлено сказ. Усіх домашніх тварин, що живуть на території містечка, ветеринари будуть безкоштовно вакцинувати від цього небезпечного захворювання, повідомила у понеділок, 20 січня, Яворівська міська рада.

Як повідомив ZAXID.NET начальник Яворівської районної державної лікарні ветеринарної медицини Ростислав Лігоцький, собака жив у гаражі, постійно був на прив’язі і 15 січня раптово помер.

17 січня лабораторні дослідження підтвердили, що собака хворів на сказ. Як заразився цим небезпечним захворюванням – невідомо, але не виключено, що на територію військового містечка забігали скажені лисиці. Тому усіх домашніх тварин, що живуть на території містечка, будуть безкоштовно вакцинувати.

Нагадаємо, сказ – це смертельно небезпечне захворювання і для тварини, і для людей. Сказ не лікується, шансів одужати нема.

Останнім часом на території Львівщини почастішали випадки захворювання і домашніх, і диких тварин на сказ. Три випадки сказу було виявлено навіть на території Львова.

Тож лікарі радять у випадках, коли покусала, подряпала чи ослинила невідома собака, кіт чи інша тварина, відразу звертатися до лікаря. Він оцінить ситуацію і скаже, як діяти далі.

Як уникнути захворювання на сказ?

Декілька порад від завідувачки відділу особливо небезпечних інфекцій Львівського обласного лабораторно центру Ірини Куліш:

• уникайте контактів з безпритульними та дикими тваринами. Поясніть дітям, чому не можна гратися, гладити невідомих тварин;

• вчасно вакцинуйте від сказу домашніх тварин;

• якщо покусала або ослинила підозріла (невідома) чи дика тварина, місце укусу ретельно промийте під струменем теплої води господарським милом, краї рани обробіть спиртом або йодом (перекисень не підійде), накладіть пов'язку і якомога щвидше зверніться до лікаря, щоб провести антирабічне лікування;

• якщо вкусила відома домашня тварина, слід з'ясувати, хто господар тварини, щоб можна було встановити за нею ветеринарне спостереження.

За словами Ірини Куліш, жодна людина, яку на Львівщині покусали дикі чи невідомі тварини, і якій вчасно провели антирабічне лікування, не захворіла на сказ. Та під час такого лікування слід чітко дотримуватися режиму, який встановить лікар: не переохолоджуватися, не перегріватися, не перевто