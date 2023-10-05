Затриманим загрожує від семи до дев’яти років ув’язнення

На Закарпатті викрили ще один канал переправлення за кордон військовозобов’язаних чоловіків. Схему налагодили троє мешканців регіону, серед них – 24-річний військовослужбовець. Про це у четвер, 5 жовтня, повідомили у Спеціалізованій прокуратурі Західного регіону.

Встановлено, що за 4000 доларів організатори схеми пообіцяли військовозобов’язаному, який діяв під контролем правоохоронців, провезти його на автомобілі до Румунії повз офіційні пункти пропуску. Затримали їх в Ужгородському районі – під час безпосереднього перевезення клієнта до прикордонного населеного пункту. У підозрюваних знайшли 2300 доларів, які організатори отримали за свої послуги напередодні.

Як повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, правоохоронці оглянули місце події події та вилучили автомобіль, два мобільні телефони й гроші. Також правоохоронці провели обшук за адресою проживання одного з затриманих, де вилучили ще 2100 доларів, паспорт особи, яку переправляли через кордон, та два мобільні телефони.

Організаторам схеми оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкція статті передбачає від семи до дев’яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Наразі проводяться слідчі дії.

P.S. У п’ятницю, 6 жовтня, Спеціалізована прокуратура Західного регіону повідомила, щодля двох учасників незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон, серед яких військовослужбовець, Ужгородський міськрайонний суд обрав тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі понад 1 млн грн, а третьому підозрюваному – тримання під вартою із можливістю внесення більше 800 тис. грн.