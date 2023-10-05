На Буковині затримали двох організаторів незаконного виїзду чоловіків за кордон
За свої послуги буковинці отримували 3300 доларів з одного клієнта
На Буковині правоохоронці затримали двох чоловіків, які поза пунктом пропуску переправляли українців призовного віку до Румунії. Організаторам незаконного виїзду за кордон вже повідомили про підозру. Їм загрожує до дев’яти років в’язниці з конфіскацією майна.
Чоловіків затримали поліцейські спільно з прикордонниками. На організаторів правоохоронці натрапили, коли ті допомагали двом ухилянтам перейти до Румунії. Поліція встановила особи правопорушників, ними виявилися 20-річний житель селища Глибока та 26-річний житель села Опришени Чернівецького району. Слідство встановило, що за 6600 доларів США чоловіки пообіцяли військовозобов’язаним громадянам України допомогти перетнути державний кордон.
Під час обшуків в чоловіків виявили 6600 доларів США
«У селі Тереблече прикордонний наряд затримав двох чоловіків призовного віку та двох організаторів нелегального бізнесу», – повідомили в поліції Буковини в четвер, 5 жовтня.
Правоохоронці повідомили про підозру організаторам нелегального перетину кордону. Їм інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також конфіскація майна.
Поліцейські встановлюють причетність двох буковинців до інших фактів незаконного переправляння ухилянтів в Румунію.