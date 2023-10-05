На Буковині правоохоронці затримали двох чоловіків, які поза пунктом пропуску переправляли українців призовного віку до Румунії. Організаторам незаконного виїзду за кордон вже повідомили про підозру. Їм загрожує до дев’яти років в’язниці з конфіскацією майна.

Чоловіків затримали поліцейські спільно з прикордонниками. На організаторів правоохоронці натрапили, коли ті допомагали двом ухилянтам перейти до Румунії. Поліція встановила особи правопорушників, ними виявилися 20-річний житель селища Глибока та 26-річний житель села Опришени Чернівецького району. Слідство встановило, що за 6600 доларів США чоловіки пообіцяли військовозобов’язаним громадянам України допомогти перетнути державний кордон.

Під час обшуків в чоловіків виявили 6600 доларів США

«У селі Тереблече прикордонний наряд затримав двох чоловіків призовного віку та двох організаторів нелегального бізнесу», – повідомили в поліції Буковини в четвер, 5 жовтня.

Правоохоронці повідомили про підозру організаторам нелегального перетину кордону. Їм інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також конфіскація майна.

Поліцейські встановлюють причетність двох буковинців до інших фактів незаконного переправляння ухилянтів в Румунію.